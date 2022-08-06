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Спецпредставитель президента рассказал о генплане Зангилана

Спецпредставитель президента рассказал о генплане Зангилана Для формирования уникального образа города Зангилан в генплане предусмотрена защита исторических памятников и окружающей среды, применены современные подходы. Город Зангилан будет состоять из немногоэтажных зданий и индивидуальных домов.
Инфраструктура
6 августа 2022 г. 20:53
Спецпредставитель президента рассказал о генплане Зангилана

Для формирования уникального образа города Зангилан в генплане предусмотрена защита исторических памятников и окружающей среды, применены современные подходы. Город будет состоять из немногоэтажных зданий и индивидуальных домов.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Спецпредставитель отметил, что на сегодняшний день в районе посажено 2 000 платанов и около 1 000 килограммов семян дуба. Напомнив о том, что в соответствии с концепцией “умное село” на месте разминированного села Агалы возведен новый современный поселок, специальный представитель добавил, что в этом населенном пункте завершилось строительство 200 домов, детского сада, школы и нескольких административных зданий, продолжается строительство 150 домов, двух- и трехэтажных зданий. Было подчеркнуто, что 201 члену 41 семьи уже вручены ключи от их домов, что в поселке нет проблемы занятости, и большинство жителей обеспечены работой. Отмечено, что здесь есть благоприятные условия для развития устойчивого сельского хозяйства, туристического потенциала, что в результате вложения местных и иностранных инвестиций уже началась реализация различных проектов. Подчеркнуто, что Зангилан, являющийся частью Зангезурского коридора и имеющий выгодное географическое положение, станет важным логистическим центром в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanın baş planı açıqlanıb

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