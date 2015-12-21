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    ​Создано Бакинское транспортное агентство

    Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по проведению реформ в сфере транспорта в городе Баку

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по проведению реформ в сфере транспорта в городе Баку.

    Как сообщает Report, согласно указу, при Кабмине создано Бакинское транспортное агентство, на которое возлагается осуществление контроля за соблюдением нормативно-правовых актов, а также принятие мер по повышению качества и эффективности в области регулярных пассажирских перевозок автотранспортом и работы такси на административной территории Баку.

    Количество работников Бакинского транспортного агентства (впредь - Агентство) при Кабмине установлено в 160 штатных единиц. Агентство передано в подчинение ООО "Центр интеллектуального управления транспортом". 

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