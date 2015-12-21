Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по проведению реформ в сфере транспорта в городе Баку.

Как сообщает Report, согласно указу, при Кабмине создано Бакинское транспортное агентство, на которое возлагается осуществление контроля за соблюдением нормативно-правовых актов, а также принятие мер по повышению качества и эффективности в области регулярных пассажирских перевозок автотранспортом и работы такси на административной территории Баку.

Количество работников Бакинского транспортного агентства (впредь - Агентство) при Кабмине установлено в 160 штатных единиц. Агентство передано в подчинение ООО "Центр интеллектуального управления транспортом".