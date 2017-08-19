Состоялось открытие автомобильной дороги Зазалы-комплекс "Имамзаде"-Гянджа

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Самухский район принял участие в открытии автомобильной дороги Зазалы-комплекс "Имамзаде"-Гянджа.

В соответствии с государственными программами развития регионов в последние годы принимаются целенаправленные меры по развитию дорожной инфраструктуры. Объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог с каждым годом растет. В настоящее время успешно реализуются крупномасштабные проекты по реконструкции и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры республики как за счет капиталовложений международных финансовых структур, так и на средства государственного бюджета. Согласно распоряжениям и указаниям Президента Ильхама Алиева сейчас основное внимание направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, а также внутренних дорог населенных пунктов. Среди этих проектов особое значение имеет строительство автомобильной дороги Зазалы-комплекс «Имамзаде»-Гянджа.

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Было сообщено, что дорога протяженностью более 19 км с учетом местных условий спроектирована по частям в соответствии с первой и третьей техническими категориями. Дорога, ширина проезжей части которой составляет 7-14 метров, является двух- и четерехполосной. При проведении строительных работ сооружены двухпролетный мост над рекой Гянджа, соединения в 45 местах, установлены 12 автобусных остановок и 111 дорожных знаков. Играя роль дополнительной окружной автомобильной дороги, проходящей через северную часть Гянджи, эта дорога позволит обеспечить грузовые и пассажирские перевозки транспортными средствами, движущимися в направлении Самуха, Шамкира, Товуза, Газаха, государственной границы с Грузией и обратно, не въезжая в центр города. Одновременно благодаря этой дороге будет обеспечен удобный проезд паломников в религиозно-культурный комплекс "Имамзаде" в Гяндже, который охраняется как историко-архитектурный памятник VIII века и является местом паломничества мусульман, испокон веков приезжающих из различных регионов Азербайджана, а также из других стран.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.