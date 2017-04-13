Silk Way Airlines совершил первый грузовой рейс из Баку в Джибути

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way Airlines совершила первый грузовой рейс из Баку в Джибути.

Как сообщает Report, это послужило началом реализации большой программы по выполнению еженедельных регулярных рейсов между двумя странами: "Тем самым, страны Восточной и Центральной Африки открыли свои двери для Азербайджана. Этим рейсом в Республику Джибути доставлена гуманитарная помощь, включающая продукты питания и питьевую воду общим весом примерно 76 тонн. Также первым рейсом было доставлено 30 тонн товаров азербайджанских производителей под брендом Made in Azerbaijan.

Кроме того, между Азербайджаном и Джибути были подписаны два протокола в области гражданской авиации. С азербайджанской стороны документы подписал президент AZAL Джахангир Аскеров, со стороны Джибути – глава Администрации гражданской авиации Алмис Махмуд Хаид и исполнительный директор Air Djibuti Абубакер Омар Хади.

Документы предусматривают помощь Азербайджана в подготовке нормативной и регулятивной документации Администрации гражданской авиации Джибути в соответствии с требованиями İCAO, а также подготовку для этой страны специалистов в области гражданской авиации.

Отметим, что ранее в феврале между Азербайджаном и Джибути было подписано двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации.

Отметим, что с расширением парка воздушных судов, наряду с существующими прямыми регулярными грузовыми рейсами из столицы Азербайджана в города Нью-Йорк, Чикаго, Милан, Люксембург, Франкфурт, Стамбул, Дубай, Сеул, Гонконг, Джибути и Шанхай, авиакомпанией Silk Way Airlines планируется открытие новых рейсов в Токио, Найроби и Дакку.