Швейцарский производитель поездов надеется на Азербайджан

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Белорусское представительство швейцарского производителя поездов – компании Stadler ищет клиентов в Азербайджане и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, "Штадлер-Минск" надеется найти в этих странах покупателей на 4 поезда, которые не смог продать "Аэроэкспрессу".

Директор компании Филипп Бруннер отмечает, что после масштабной девальвации российского рубля "Аэроэкспресс" серьезно сократил заказ: "Завод "Штадлер-Минск" поставил в Москву 11 двухэтажных поездов для "Аэроэкспресса". Это составы по четыре и шесть вагонов, всего 44 вагона. Поезда, девять из которых собраны в Беларуси, уже прошли сертификацию в России. Еще четыре поезда, собранные в Фаниполе, остались на предприятии. На них "Штадлер-Минск" сейчас ищет покупателей. Конечно, мы надеемся, что наши клиенты в Грузии или в Азербайджане купят их. Потому что у них уже есть такие двухэтажные поезда с похожими спецификациями. Это был бы самый выгодный вариант".

Напомним, в 2014 году "Штадлер-Минск" и российский "Аэроэкспресс" заключили контракт на 25 поездов (118 вагонов) стоимостью 381 млн евро.