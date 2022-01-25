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Шахин Мустафаев: Новый мост через Астарачай будет построен до конца этого года

Шахин Мустафаев: Новый мост через Астарачай будет построен до конца этого года Строительство нового автомобильного моста через Астарачай планируется завершить до конца текущего года.
Инфраструктура
25 января 2022 г. 15:56
Шахин Мустафаев: Новый мост через Астарачай будет построен до конца этого года

Строительство нового автомобильного моста через Астарачай планируется завершить до конца текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев после встречи с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана и сопредседателем Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми.

“Сегодня мы совместно с иранской стороной заложим фундамент нового автомобильного моста через Астарачай, он будет построен в кратчайшие сроки до конца этого года”, - сказал он.

На сегодняшней встрече был подписан протокол о строительстве моста между Азербайджаном и Ираном. Фундамент моста будет заложен сегодня. В церемонии закладки фундамента примут участие официальные лица Азербайджана и Ирана.

Отметим, что в последние годы увеличился объем двусторонних и транзитных грузоперевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и Ираном. В связи с истечением срока эксплуатации используемого в настоящее время автомобильного моста через Астарачай возникла необходимость строительства нового автодорожного моста и пешеходного перехода через Астарачай на территории пограничного пункта Астара (Азербайджанская Республика) – Астара (Исламская Республика Иран).

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: "New bridge over Astarachay to be completed in 2022"
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Astaraçay üzərindəki yeni körpü bu ilin sonuna kimi inşa ediləcək"

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