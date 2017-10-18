Сегодня начнется строительство нового моста через реку Самур на азербайджано-российской границе

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня, 18 октября состоится церемония закладки камня, символизирующего начало работ по строительству автомобильного моста через реку Самур.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Дербент, строительство начнется в районе пунктов пропуска «Самур» в Азербайджанской Республике и «Яраг-Казмаляр» в Российской Федерации через азербайджано-российскую государственную границу. В торжественном мероприятии примут участие врио Главы Дагестана Владимир Васильев, министр транспорта России Максим Соколов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, представители Республики Азербайджан. Решение о строительстве нового автомобильного моста через реку Самур с равным финансовым обеспечением проекта принято соглашением между Правительствами двух соседних государств от 13 сентября 2013 года.

В настоящее время автомобили, направляющиеся из России в Азербайджан и обратно, ездят по старому мосту через Самур. Он был построен в 1957 году в составе комплекса Самурского гидроузла. Габариты и степень прочности моста не соответствуют современным нормам и требованиям, вскоре он будет закрыт для общественного движения и будет функционировать только в качестве служебного сооружения для эксплуатации гидроузла.

Новый трансграничный автомобильный мост, проект которого был одобрен Главгосэкспертизой России, планируется возвести в 60 м от старого. Это позволит сохранить целостность конструкции гидроузла и не затруднит его эксплуатацию. Граница между государствами будет проходить по середине моста. Новый мост рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей, реверсивной, полосы движения в часы пик. Его длина составит 325,3 м, ширина - 17, 3 м, сейсмостойкость - девять баллов. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию построенных в 1957 году береговых укреплений.