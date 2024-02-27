Сапар Бектасов: Необходимо сократить время перевозок по Среднему коридору

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) становится все более важным и популярным.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) становится все более важным и популярным.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Сапар Бектасов на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

Он отметил, что с начала 2022 года некоторые финансовые учреждения и международные организации проводят различные исследования касательно Среднего коридора.

"Всемирный банк также подготовил отчет о Среднем коридоре. Мы постоянно следуем этим рекомендациям. Общее мнение всего транспортного сообщества состоит в том, что время перевозки должно быть дополнительно сокращено, следует использовать цифровые технологии и ввести фиксированные тарифы", - сказал Бектасов.

Отметим, что в 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2 млн 750 тыс. тонн грузов, что на 64% больше, чем в 2022 году.