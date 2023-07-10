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Самолет Баку-Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета

Самолет Баку-Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-2257 "Азербайджанских авиалиний" по маршруту Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер) в районе аэропорта в Нахчыване.
Инфраструктура
10 июля 2023 г. 09:32
Самолет Баку-Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-2257 "Азербайджанских авиалиний" по маршруту Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер) в районе аэропорта в Нахчыване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Самолет в 01:45 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Пассажиры данного рейса вылетели в Нахчыван в 05:10, после улучшения погодных условий в Нахчыване.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня (10 и 11 июля) на территории Нахчывана ожидается сильный ветер. В связи с этим, не исключается возможность повторения подобных ситуаций, когда рейсы могут быть задержаны или перенесены в целях обеспечения безопасности полетов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan təyyarəsi uçuş hava limanına geri qayıtmalı olub

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