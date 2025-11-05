Самир Рзаев: Количество рейсов Баку - Тель-Авив увеличится до 21 в неделю

С мая 2026 года число еженедельных рейсов между Баку и Тель-Авивом планируется увеличить до 21 (в настоящее время 14 в неделю)

Как сообщает Report, об этом написал президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев на своей странице в соцсети.

Он сообщил, что встретился с новым послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

"В ходе встречи мы обсудили развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, в частности расширение связей в авиационной сфере. Мы подчеркнули важность совместных инициатив в данной области и проектов сотрудничества".

По словам президента AZAL, в сфере авиаперевозок между Азербайджаном и Израилем наблюдается устойчивый рост:

"В продолжение этой тенденции AZAL планирует в ближайшем будущем увеличить количество рейсов в данном направлении. С мая 2026 года планируется увеличить количество еженедельных рейсов между Баку и Тель-Авивом до 21. Этот шаг станет важным этапом в плане расширения авиасообщения и увеличения взаимного пассажиропотока. Статистические показатели последних лет наглядно отражают масштаб и темпы развития сотрудничества".

Рзаев добавил, что в январе-октябре 2025 года AZAL по маршруту Баку-Тель-Авив выполнила 562 рейса, перевезла свыше 147 тыс. пассажиров.