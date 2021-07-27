Сахиль Бабаев: Сербия заинтересована в использовании Зангезурского коридора

Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую АР с основной территорией Азербайджана, откроет широкие возможности для развития региона. Президент Ильхам Алиев объявил о скором открытии этого коридора.

Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую АР с основной территорией Азербайджана, откроет широкие возможности для развития региона. Президент Ильхам Алиев объявил о скором открытии этого коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на церемонии закрытия азербайджано-сербского бизнес-форума в Баку.

"Зангезурский коридор представляет большой потенциал для деловой деятельности. Этот коридор принесет пользу и для Армении. Если они смогут принять правильное решение в этом направлении, то получат пользу от коридора. Потому что Зангезурский коридор соединит Север и Юг, Восток и Запад", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что Сербия очень заинтересована в открытии Зангезурского коридора: "Этот коридор приведет к большим изменениям в регионе с транспортно-логистической точки зрения, откроет новые возможности, перспективы. Сербия также заинтересована в использовании этих возможностей".