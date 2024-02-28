Депутат: Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей

Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей.

Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов сказал на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"В целях контроля за хозяйственно-питьевым водоснабжением населения Азербайджана из 763 проб воды, взятых непосредственно из систем водоснабжения 61 города и района республики и исследованных в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии в 2023 году, 0,7% (1,2% в 2022 году) не соответствовали требованиям государственных стандартов по физико-химическим, а 3,9% (7,9% в 2022 году) - по бактериологическим показателям.

В целях осуществления мер по контролю за местными источниками водоснабжения в республике с применением лабораторных методов были исследованы 460 источников воды, расположенные в 16 районах республики. Из 529 проб, исследованных в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, 23,2% не соответствовали требованиям государственных стандартов по органолептическим, 11,8% - по химическим, 40,3% - по бактериологическим показателям", - сказал он.