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Депутат: Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей

Депутат: Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 11:33
Депутат: Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей

Качество воды в Азербайджане не соответствует ряду показателей.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов сказал на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"В целях контроля за хозяйственно-питьевым водоснабжением населения Азербайджана из 763 проб воды, взятых непосредственно из систем водоснабжения 61 города и района республики и исследованных в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии в 2023 году, 0,7% (1,2% в 2022 году) не соответствовали требованиям государственных стандартов по физико-химическим, а 3,9% (7,9% в 2022 году) - по бактериологическим показателям.

В целях осуществления мер по контролю за местными источниками водоснабжения в республике с применением лабораторных методов были исследованы 460 источников воды, расположенные в 16 районах республики. Из 529 проб, исследованных в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, 23,2% не соответствовали требованиям государственных стандартов по органолептическим, 11,8% - по химическим, 40,3% - по бактериологическим показателям", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sadiq Qurbanov: "Azərbaycanda suyun keyfiyyəti ürəkaçan deyil"

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