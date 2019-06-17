​Ряд бакинских поселков обеспечат новыми автобусами

До конца текущего года часть бакинских поселков будет обеспечена новыми автобусами.

Об этом заявил телеканалу İTV председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, передает Report.

По словам Керимли, это позволит повысить качество оказываемых местным жителям услуг.

“Вместе с тем должны быть приняты комплексные меры, включающие в себя налаживание дорожной инфраструктуры, в том числе создание остановок, установку дорожных знаков и так далее. После этого в планируемых нами направлениях начнут ходить новые автобусы”, - отметил Керимли.

Ранее агентство сообщало, что в августе в Баку будет доставлено 300 новых автобусов.