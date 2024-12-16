Рустам Шахбазов: Управление землями на освобожденных территориях будет вестись по двум направлениям

13:25 На освобожденных территориях Азербайджана завершены работы по интеграции информации о земельных участках в кадастровую информационную систему.

На освобожденных территориях Азербайджана завершены работы по интеграции сведений о земельных участках в кадастровую информационную систему.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики Рустам Шахбазов на брифинге по дополнениям и изменениям в Земельный кодекс.

По его словам, в этом году завершены основные работы по классификации земель и созданию системы учета:

"В следующем году по некоторым участкам будет вестись уточнение. На других территориях этот процесс уже завершен. Также завершен процесс определения в качестве землепользователей возвращающегося населения", - сказал Шахбазов.

Он добавил, что управление сельскохозяйственными землями и их распределение возложено на Министерство сельского хозяйства, создана специальная рабочая группа для выявления землепользователей и эффективного использования земельных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях.

Р.Шахбазов подчеркнул, что новые подходы к землеустройству утверждены указом президента от 27 ноября, согласно которому управление землями будет осуществляться по двум направлениям. Для заселенного населения будут предоставлены на льготных условиях земельные участки площадью не менее 5 га, в инвестиционных целях (для сдачи земель в аренду) - посредством инвестиционных конкурсов.

"Кабинету Министров поручено утвердить правила землепользования для населения на освобожденных территориях. Процесс сдачи в аренду земель будет осуществлять специальная комиссия, в состав которой войдут и сотрудники Государственной службы по вопросам имущества", - сказал он.

Шахбазов отметил, что основной целью на освобожденных от оккупации территориях является предотвращение фрагментации земель и обеспечение устойчивой сельскохозяйственной инфраструктурой.