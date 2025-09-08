Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору
Инфраструктура
- 08 сентября, 2025
- 15:17
Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP), который будет реализован согласно договоренности, достигнутой в августе в Вашингтоне, обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору, даст толчок экономическому развитию и региональной интеграции.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом сказал председатель АЖД Ровшан Рустамов на встрече с бизнес-делегацией США, находящейся с визитом в Азербайджане.
В ходе встречи бизнес-делегации США была предоставлена информация о деятельности АЖД, в частности, о работе, проводимой для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору.
