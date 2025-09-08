ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    • 08 сентября, 2025
    • 15:17
    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP), который будет реализован согласно договоренности, достигнутой в августе в Вашингтоне, обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору, даст толчок экономическому развитию и региональной интеграции.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом сказал председатель АЖД Ровшан Рустамов на встрече с бизнес-делегацией США, находящейся с визитом в Азербайджане.

    В ходе встречи бизнес-делегации США была предоставлена информация о деятельности АЖД, в частности, о работе, проводимой для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору.

    АЖД Зангезурский коридор
    Фото
    Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhliz üzrə yük axınlarının fasiləsizliyini təmin edəcək"

    Последние новости

    15:34

    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    15:33

    Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями

    Внутренняя политика
    15:31

    Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:30
    Фото

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    15:24

    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:21

    В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

    Внутренняя политика
    15:17
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    15:16

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    15:11

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    Лента новостей