Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 20:20
    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

    Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) как основная линия грузоперевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией играет важную роль в региональной транспортной системе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов во время выступления на панельной дискуссии "Развитие железнодорожной инфраструктуры на евразийском пространстве" в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Новый Шелковый путь) в Казахстане.

    По его словам, БТК и Зангезурский коридор вместе увеличат транзитные возможности региона, создав единую сеть, поддерживающую торговые потоки.

    В ходе обсуждений были затронуты такие темы, как Средний коридор, интеграция портов и железных дорог, технологическая модернизация и увеличение транзитных возможностей.

    Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, Р.Рустамов подчеркнул, что за 9 месяцев этого года по Среднему коридору из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, и отметил, что эта цифра значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (213 поездов).

    Он обратил внимание на то, что с присоединением Бакинского порта к АЖД в феврале этого года еще больше расширились перспективы для региональных грузоперевозок, и отметил, что эта интеграция сократила время транзита и дополнительные логистические расходы, повысила скорость и конкурентоспособность грузоперевозок.

    В рамках Недели транспорта Казахстана руководители железнодорожных структур Азербайджана, Казахстана и Грузии Ровшан Рустамов, Талгат Алдыбергенов и Лаша Абашидзе подписали Дорожную карту по устранению узких мест вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Согласно документу, в качестве приоритетных направлений определены улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами с целью развития Среднего коридора, продолжение повышения инфраструктурной и операционной эффективности и готовности к растущим объемам грузов.

    В рамках Недели транспорта Казахстана также проходит 28-я Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика". В выставке принимают участие компании из Казахстана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Германии, Китая, Латвии, Эстонии, Индии, России и Беларуси. АЖД представлена на выставке отдельным стендом.

    АЖД Зангезурский коридор БТК грузоперевозки Казахстан
    Фото
    Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"

    Последние новости

    21:47

    Премьер Палестины: Подготовлен план послевоенного восстановления Газы

    Другие страны
    21:36
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" ушел на перерыв, ведя в счете

    Футбол
    21:33

    Минздрав Грузии: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет огромное значение для всего региона

    Внешняя политика
    21:22

    Госдеп США временно закроет центры иностранных СМИ

    Другие страны
    21:09

    АБИИ раскрыл направления кредита для Бакинского метрополитена – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    21:04
    Фото

    В Баку состоялось открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:45
    Фото

    За последние сутки по Донецкой области Украины нанесено более 1 700 ударов

    Другие страны
    20:38

    Рафаэль Гусейнов: День защитников Украины имеет особое символическое значение

    Внешняя политика
    20:25

    Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

    В регионе
    Лента новостей