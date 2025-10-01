Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) как основная линия грузоперевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией играет важную роль в региональной транспортной системе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов во время выступления на панельной дискуссии "Развитие железнодорожной инфраструктуры на евразийском пространстве" в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Новый Шелковый путь) в Казахстане.

По его словам, БТК и Зангезурский коридор вместе увеличат транзитные возможности региона, создав единую сеть, поддерживающую торговые потоки.

В ходе обсуждений были затронуты такие темы, как Средний коридор, интеграция портов и железных дорог, технологическая модернизация и увеличение транзитных возможностей.

Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, Р.Рустамов подчеркнул, что за 9 месяцев этого года по Среднему коридору из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, и отметил, что эта цифра значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (213 поездов).

Он обратил внимание на то, что с присоединением Бакинского порта к АЖД в феврале этого года еще больше расширились перспективы для региональных грузоперевозок, и отметил, что эта интеграция сократила время транзита и дополнительные логистические расходы, повысила скорость и конкурентоспособность грузоперевозок.

В рамках Недели транспорта Казахстана руководители железнодорожных структур Азербайджана, Казахстана и Грузии Ровшан Рустамов, Талгат Алдыбергенов и Лаша Абашидзе подписали Дорожную карту по устранению узких мест вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Согласно документу, в качестве приоритетных направлений определены улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами с целью развития Среднего коридора, продолжение повышения инфраструктурной и операционной эффективности и готовности к растущим объемам грузов.

В рамках Недели транспорта Казахстана также проходит 28-я Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика". В выставке принимают участие компании из Казахстана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Германии, Китая, Латвии, Эстонии, Индии, России и Беларуси. АЖД представлена на выставке отдельным стендом.