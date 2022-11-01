Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов на юг РФ

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне боевых действий РФ в Украине. Правительство в августе сообщило, что выделит 2,5 млрд рублей простаивающим аэропортам.