Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 3 ноября.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 3 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне боевых действий РФ в Украине. Его продляют уже в 40-й раз. Правительство в августе сообщило, что выделит 2,5 млрд рублей простаивающим аэропортам.