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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 3 ноября.
Инфраструктура
26 октября 2022 г. 11:07
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 3 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне боевых действий РФ в Украине. Его продляют уже в 40-й раз. Правительство в августе сообщило, что выделит 2,5 млрд рублей простаивающим аэропортам.

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Версия на английском языке Rosaviatsia extends restriction of flights to Russia’s south until November 3
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi noyabrın 3-dək uzadılıb

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