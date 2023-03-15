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Разработана электронная программа E-TIR для перевозок по Транскаспийскому маршруту

Разработана электронная программа E-TIR для перевозок по Транскаспийскому маршруту Ведется работа по расширению цифровизации процесса перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках системы Международных дорожных перевозок (TIR).
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 14:06
Разработана электронная программа E-TIR для перевозок по Транскаспийскому маршруту

Ведется работа по расширению цифровизации процесса перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках системы Международных дорожных перевозок (TIR).

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по TIR Константинос Алексопулос в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с применением принципа "одного окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Азербайджан, Грузия и Узбекистан обеспечили электронное подключение для перевозок по системе TIR, а в Турции его планируется завершить в июне этого года. Для облегчения импортно-экспортных операций по коридору создана электронная система. Электронная программа E-TIR будет запущена в июле этого года. Система сначала будет протестирована в Женеве, а затем станет доступной для стран коридора. Программа основана на стандартах Всемирной таможенной организации", - сказал Алексопулос.

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Версия на азербайджанском языке Transxəzər marşrutu üzrə TIR daşımaları üçün elektron proqram hazırlanıb

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