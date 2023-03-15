Разработана электронная программа E-TIR для перевозок по Транскаспийскому маршруту

Ведется работа по расширению цифровизации процесса перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках системы Международных дорожных перевозок (TIR).

Ведется работа по расширению цифровизации процесса перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках системы Международных дорожных перевозок (TIR).

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по TIR Константинос Алексопулос в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с применением принципа "одного окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Азербайджан, Грузия и Узбекистан обеспечили электронное подключение для перевозок по системе TIR, а в Турции его планируется завершить в июне этого года. Для облегчения импортно-экспортных операций по коридору создана электронная система. Электронная программа E-TIR будет запущена в июле этого года. Система сначала будет протестирована в Женеве, а затем станет доступной для стран коридора. Программа основана на стандартах Всемирной таможенной организации", - сказал Алексопулос.