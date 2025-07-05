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Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай

Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай
Инфраструктура
5 июля 2025 г. 13:46
Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай

Начались работы по обустройству территории вокруг моста Сарай, который соединяет город Сумгайыт с Абшеронским районом.

Как сообщает Report, проект направлен на улучшение транспортного движения и повышение удобства для местных жителей.

Строительные работы будут выполняться поэтапно. После завершения проекта движение на этом участке станет менее загруженным, повысится безопасность и комфорт ежедневных поездок.

Напомним, строительство нового моста через железнодорожную линию и Самуро-Абшеронский канал началось в декабре прошлого года и было завершено в марте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtla Abşeronu birləşdirən körpünün ətrafı genişləndirilir

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