Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай

Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай

Начались работы по обустройству территории вокруг моста Сарай, который соединяет город Сумгайыт с Абшеронским районом.

Как сообщает Report, проект направлен на улучшение транспортного движения и повышение удобства для местных жителей.

Строительные работы будут выполняться поэтапно. После завершения проекта движение на этом участке станет менее загруженным, повысится безопасность и комфорт ежедневных поездок.

Напомним, строительство нового моста через железнодорожную линию и Самуро-Абшеронский канал началось в декабре прошлого года и было завершено в марте.