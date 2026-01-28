Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    • 28 января, 2026
    • 11:09
    В Баку в 2026 году планируется начать строительство еще 4 дорог: Мухаммед Хиябани-Кольцевая-1, М-4-Хырдаланский (центральный) тоннель, Хырдаланский круг, Абдулвахаб Саламзаде - Зия Буниятов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.

    По его словам, 25 проектов Госпрограммы касаются строительства дорожной инфраструктуры. Сейчас ведется строительство четырех из них: Бильгя-Новханы-ВАЗовское кольцо-Хырдалан-М‑4; улица Академика Гасана Алиева-станция метро "Короглу"; улица Хагани Рустамова-Ага Нематулла; ВАЗовское кольцо-М‑4-Шамахинская дорога.

    Rəhman Hümmətov: "Bu il daha 4 yolun tikintisinə başlanılacaq"

