Работы на станции метро "8 ноября" на завершающей стадии

Последние 7 лет в бакинском метро продолжалось строительство новых участков.

Последние 7 лет в бакинском метро продолжалось строительство новых участков.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"После ввода в эксплуатацию в апреле 2016 года 3-й ветки метро, станций “Мемар Аджами” и “Автовокзал” фиолетовой ветки продолжаются работы по строительству депо этой ветки, станции “Ази Асланов” зеленой ветки. Третья станция фиолетовой ветки, названная “8 ноября” в честь дня Победы в Отечественной войне 2020 года, готовится к вводу в эксплуатацию, и в рамках заключительного этапа строительства выполняются мероприятия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями", - отмечается в сообщении.