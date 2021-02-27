О нас
Report Georgia
Аудио новости

Работы на станции метро "8 ноября" на завершающей стадии

Работы на станции метро "8 ноября" на завершающей стадии Последние 7 лет в бакинском метро продолжалось строительство новых участков.
Инфраструктура
27 февраля 2021 г. 11:34
Работы на станции метро 8 ноября на завершающей стадии

Последние 7 лет в бакинском метро продолжалось строительство новых участков.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"После ввода в эксплуатацию в апреле 2016 года 3-й ветки метро, станций “Мемар Аджами” и “Автовокзал” фиолетовой ветки продолжаются работы по строительству депо этой ветки, станции “Ази Асланов” зеленой ветки. Третья станция фиолетовой ветки, названная “8 ноября” в честь дня Победы в Отечественной войне 2020 года, готовится к вводу в эксплуатацию, и в рамках заключительного этапа строительства выполняются мероприятия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “8 Noyabr” metro stansiyasında son tamamlanma işləri aparılır

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi