Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора планируется завершить в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

По его словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору в 2024 году увеличился почти в пять раз по сравнению с 2019 годом:

"В 2024 году из Китая в Европу было отправлено 358 блок-поездов. Это также указывает на растущее влияние Азербайджана на Среднем коридоре. Мы считаем, что у нас гораздо больший потенциал и возможности в этой области. Текущий объем торговых отношений между Европой и Китаем и будущие перспективы, а также проводимые и расширяемые нами реформы в этой сфере позволяют нам говорить об этом".

Алиев подчеркнул, что Зангезурский коридор является важным элементом транспортной системы Азербайджана и стратегически значимым проектом для установления транспортных связей как в направлении восток–запад, так и север–юг, а также для осуществления транзитных грузоперевозок.

"Предполагается, что работы по созданию коридора на территории Азербайджана будут завершены в течение следующего года. С развитием Зангезурского коридора по Среднему коридору будет перевозиться дополнительно 15 млн тонн грузов", - отметил Алиев.