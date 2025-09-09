ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 11:36
    Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

    Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора планируется завершить в 2026 году.  

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

    По его словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору в 2024 году увеличился почти в пять раз по сравнению с 2019 годом:

    "В 2024 году из Китая в Европу было отправлено 358 блок-поездов. Это также указывает на растущее влияние Азербайджана на Среднем коридоре. Мы считаем, что у нас гораздо больший потенциал и возможности в этой области. Текущий объем торговых отношений между Европой и Китаем и будущие перспективы, а также проводимые и расширяемые нами реформы в этой сфере позволяют нам говорить об этом".

    Алиев подчеркнул, что Зангезурский коридор является важным элементом транспортной системы Азербайджана и стратегически значимым проектом для установления транспортных связей как в направлении восток–запад, так и север–юг, а также для осуществления транзитных грузоперевозок.

    "Предполагается, что работы по созданию коридора на территории Азербайджана будут завершены в течение следующего года. С развитием Зангезурского коридора по Среднему коридору будет перевозиться дополнительно 15 млн тонн грузов", - отметил Алиев.

    Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində işlərin gələn il tamamlanması nəzərdə tutulur
    Work on Azerbaijani section of Zangazur Corridor to be completed in 2026

