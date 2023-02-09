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Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году

Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году В Казахстане намерены к 2026 году построить пять приграничных торгово-логистических комплексов. Трансграничные хабы будут охватывать экспортный потенциал предприятий регионов страны.
Инфраструктура
9 февраля 2023 г. 10:47
Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году

В Казахстане намерены к 2026 году построить пять приграничных торгово-логистических комплексов. Трансграничные хабы будут охватывать экспортный потенциал предприятий регионов страны.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении Минторговли и интеграции страны.

Cообщается, что они будут созданы на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией и Китаем.

Деятельность торгово-логистических хабов будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую реализацию с интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Также здесь будут предоставлять услуги кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, и развития трансконтинентальных грузоперевозок.

Создание крупных торгово-логистических центров благоприятно отразится на развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями сопредельных государств, будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между ними.

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