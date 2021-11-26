Проводится новая акция на авиарейсы Баку-Москва

Проводится новая акция для участников бонусной программы AZAL-Miles.

Проводится новая акция для участников бонусной программы AZAL-Miles.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Полететь в Москву теперь можно с 30%-ной скидкой при обмене своих накопленных милей на поощрительные авиабилеты. Акция распространяется на рейсы как в аэропорт "Домодедово", так и во "Внуково", которые будут выполняться c 1 декабря по 15 декабря 2021 года и с 5 января по 15 марта 2022 года.

Напоминаем, что для обмена своих баллов на авиабилеты вы можете написать на электронную почту [email protected], либо подойти в представительства или аккредитованные агентства авиакомпании AZAL.