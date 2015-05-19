​Пропускная способность моста на границе России и Азербайджана составит 37 тыс. авто в день

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Пропускная способность моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе составит до 37 тыс. автомобилей в сутки в обе стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные озвучили представители компании-проектировщика 18 мая в рамках заседания Рабочей группы по вопросам реализации проекта, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В связи с тем, что мост через Самур не будет относиться к зоне пограничного и таможенного досмотра, риск образования транспортных заторов на въезде и выезде с него сведен к минимуму, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в планах дорожников после ввода объекта в эксплуатацию выполнить реконструкцию действующего мостового сооружения на границе России и Азербайджана.

Проект моста через Самур готовит ЗАО "Институт "Дораэропроект". Отмечается, что проектная документация может быть направлена на прохождение Главгосэкпертизы РФ уже этим летом.

Расходы на строительство моста берет на себя Азербайджан, а Россия в дальнейшем компенсирует 50% от затрат на выполненные работы. "Для того, чтобы колебание курса валют не повлияло на реализацию соглашения было решено в дальнейшем фиксировать цены в документации, ориентируясь на валюту, в которой будут вестись расчеты с подрядными организациями (азербайджанский манат)", - говорится в сообщении.