Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секунду

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:10
    Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секунду

    В Азербайджане планируется увеличение производительности водных источников до 30 кубометров в секунду благодаря работам по их восстановлению.

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Кроме того, согласно документу, планируется комплексная реконструкция существующих водозаборных сооружений и создание 5 новых объектов инфраструктуры.

    водоснабжение водная инфраструктура вода сточные воды дождевая вода госпрограмма
    Azərbaycanda suyun istehsal gücü saniyədə 30 m³-ə çatdırılacaq

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей