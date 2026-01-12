Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секунду

В Азербайджане планируется увеличение производительности водных источников до 30 кубометров в секунду благодаря работам по их восстановлению.

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, согласно документу, планируется комплексная реконструкция существующих водозаборных сооружений и создание 5 новых объектов инфраструктуры.