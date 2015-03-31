Отключение энергоснабжения не повлияло на работу авиакомпании "Турецкие авиалинии"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В ряде крупных городов Турции, в том числе Анкаре, Стамбуле, Трабзоне, Адане, Денизли, Эрзуруме, Текирдаге, Анталии, Измире, Бурсе, Битлисе, Чанаккале, Измите, Самсуне и др. возникли серьезные проблемы в подаче электроэнергии. Однако это не помешало осуществлению рейсов авиакомпании "Турецкие авиалинии" в Баку и в других направлениях. Об этом Report сообщили в бакинском офисе авиакомпании "Турецкие авиалинии".

Сообщается, что полеты совершаются по графику, рейсы не отложены и не отменены.

Отметим, что отключение электроэнергии на территории Турции вызвало серьезные проблемы в работе метро, интернета и других сфер.

По сообщению агентства Anadolu, 2 апреля в Стамбуле вновь будут сбои в электроснабжении. Об этом сообщили в электрораспределительной компании Стамбула.