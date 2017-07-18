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    Приступили к восстановлению просевшего на магистрали Алят-Астара моста

    ​Водители пользуются альтернативной дорогой© Report.az

    Билясувар. 18 июля. REPORT.AZ/ Полностью ограничено использование моста, расположенного на проходящей по Билясуварскому району части магистрали Алят-Астара близ озера Махмудчала.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли, уже приступили к восстановлению моста: "Водители пользуются альтернативной дорогой.

    Этот мост используется с 1973 года. Мост при строительстве не рассчитывался для многотоннажных грузовых автомобилей. Из-за интенсивного движения произошло проседание".

    Отметим, что несколько дней назад просела часть моста на проходящей по Билясуварскому району части магистрали Алят-Астара над коллектором близ озера Махмудчала. В результате возникли трудности с передвижением транспорта.

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