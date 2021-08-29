Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша

29 августа Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Шуша.

29 августа Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Шуша.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о том, что при разработке генерального плана города Шуша за основу взято сохранение его исторического величия. Все проекты, реализуемые в нашей культурной столице, будут построены на единстве истории и современности, и очень скоро Шуша, как и в прошлом, станет одним из красивейших городов мира.

В представленном генеральном плане также указаны места застройки средней, высокой и смешанной плотности, центра города, новых построек и исторических зданий, и памятников, которые будут сохранены.

Помимо существующих в городе дорог протяженностью 36,2 километра также планируется построить 17,6 километра новых дорог. В то же время в генеральном плане города определены места расположения остановок общественного транспорта. Они будут установлены таким образом, чтобы не препятствовать въезду-выезду на улицы города.

При разработке генерального плана предусмотрено в соответствии с рельефом города сохранить озеленения и ландшафт, планируется создание зеленых коридоров.

Новый жилой массив общей площадью 46.765 квадратных метров в Шуше будет состоять из 6 кварталов. Предполагается, что численность населения по кварталам будет составлять 2 020 человек. Таким образом, планируется, что в жилом массиве будет 25 домов. 3-х, 4-х и 5-ти этажные здания в 1-м квартале, фундамент которых был заложен 29 августа, также будут построены с характером для Шуши архитектурном стиле.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого квартала.