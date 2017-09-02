Президент принял участие в открытии автомобильной дороги Лянкяран - Масаллы

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 22,2-километрового участка Лянкяран - Масаллы автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Как сообщает Report, президент Азербайджана посмотрел стенды, отражающие технико-экономические параметры дороги.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительство автомобильной дороги Алят - Aстара - государственная граница с Исламской Республикой Иран ведется в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, на основании соглашения, подписанного в 2008 году между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития. Строительство 22,2-километрового участка Лянкяран - Масаллы осуществлено с высоким качеством. Ширина четырехполосной дороги технической категории 1Б составляет 26,5 м. В рамках проекта на дороге возведены 10 мостов, установлены 142 круглые и прямоугольные трубы, сооружены переходы для скота. Это создало условия для полного обеспечения удобного движения автомобилей на дороге.

В соответствии в государственными программами социально-экономического развития регионов в нашей стране с каждым годом увеличивается объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее успешно реализуются крупномасштабные проекты, связанные с реконструкцией и совершенствованием дорожно-транспортной инфраструктуры республики, за счет не только капиталовложений международных финансовых структур, но и средств государственного бюджета. Согласно распоряжениям и указаниям президента Ильхама Алиева основное внимание сейчас направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, а также внутренних дорог населенных пунктов. Строительство 22,2-километрового участка Лянкяран - Масаллы автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран имеет особое значение среди этих проектов.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение была сделана фотография на память.