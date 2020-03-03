Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги в Геранбое

3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Геранбойский район принял участие в открытии после реконструкции и восстановления дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу.
Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.