Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Туристическом центре "Шахдаг" - ОБНОВЛЕНО

27 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с работой, проделанной в Туристическом центре "Шахдаг".

Как сообщает Report, прибыв в Туристический центр "Шахдаг", глава государства совершил здесь лыжную прогулку.

Фундамент Туристического центра "Шахдаг", расположенного на расстоянии 32 километров от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года с участием Президента Ильхама Алиева. Туристический центр "Шахдаг", являющийся одним из самых совершенных проектов в Азербайджане и во всем мире, отличается от аналогичных уголков отдыха неподражаемостью и может функционировать круглый год. Реализация данного проекта открывает всесторонние возможности для развития в Азербайджане горнолыжного и других зимних видов спорта.

В последние годы здесь проделана большая работа. Глава государства ознакомился с условиями, созданными перед кафе "Шахдаг 2351", построенным на самой высокой точке. Было подчеркнуто, что здесь создана смотровая площадка, на территории построена запасная вертолетная площадка, сооружен флагшток высотой 30 метров.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с местными и иностранными туристами. Туристы выразили удовлетворение созданными в туристическом центре "Шахдаг" условиями.

Отметим, что благоустроен въезд на территорию Welcome Shahdag, здесь создана полоса озеленения. Welcome Shahdag является первой точкой на пути туристов в центре. На этой территории построена новая автостоянка на 363 места. Для встречи, информирования и ориентирования гостей также построено здание Welcome Plaza. А для удобства передвижения туристов на автомобилях построена новая альтернативная дорога "Зирве" протяженностью около 1 километра.

Первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов и председатель ЗАО Туристический центр "Шахдаг" Роддерих Леффлер сообщили, что в рамках второй фазы, охватывающей период с марта 2018 по декабрь нынешнего года, в Туристическом комплексе "Шахдаг" построены 7 спусков общей протяженностью 7,9 километра. На этих полосах установлено 81 новое оснежительное оборудование и построены коммуникационные линии, необходимые для оснежения. Современное оснежительное оборудование, установленное на территории "Шахдага", обладает большой мощностью. В настоящее время общая протяженность спусков в комплексе достигает 22,8 километра, а сооруженных здесь канатных дорог – 1,4 километра. Верхний операторский пункт канатной дороги номер 5 построен на высоте 2351 метр над уровнем моря. Он расположен на 250 метров выше верхней станции канатной дороги номер 1. 600-метровая канатная дорога номер 20 соединяет территорию Welcome Shahdag с лифтовой базой "Зирве", а канатная дорога номер 5, как продолжение канатной дороги номер 1, соединяет операторский пункт с началом спусковой трассы номер 5 или кафе "Шахдаг 2351". Было также отмечено, что завершились строительно-монтажные работы на естественном озере и вокруг него. Работы по благоустройству территории продолжаются и сегодня, весной 2020 года вокруг озера будет сдана новая парковая зона.

Глава государства и первая леди были проинформированы о том, что на территории Main Plaza в Туристическом центре "Шахдаг" построен новый кинотеатр, состоящий из 2 залов. Один из залов рассчитан на 36, другой – на 72 места. Кинотеатр сыграет важную роль в эффективной организации досуга приезжающих сюда местных и иностранных туристов после лыжных прогулок, ознакомлении их с новой продукцией современной киноиндустрии. Кинотеатр планируется сдать туристам в новогодний праздник. Кроме того, созданы четырехполосный зал для боулинга, детского боулинга, бильярдный зал и зал игровых автоматов, построен Music Hall.

Высоко оценив работу, проделанную в Туристическом центре "Шахдаг", глава государства сказал, что сейчас это – лыжный курорт мирового уровня. Здесь имеются очень удобные спуски и для профессионалов, и для начинающих. На будущее есть планы по расширению комплекса.

Президент Ильхам Алиев дал поручения, связанные с проектными работами по третьему этапу Туристического центра "Шахдаг".

Глава государства и его супруга сфотографировались на память с туристами и работниками комплекса.

Отели, построенные в Туристическом центре "Шахдаг", являющемся большим вкладом в стремительно развивающийся в Азербайджане сектор туризма, еще больше повышают интерес к этому месту отдыха. Условия, созданные в отелях, где на высоком уровне обеспечен отдых гостей, показывают, что сегодня развитию сектору туризма в нашей стране уделяется особое внимание. Строительство и введение в строй современных объектов туризма и отдыха, гостиничных комплексов не только в столице, но и в регионах свидетельствуют о внимании к развитию данной сферы в Азербайджане. Прекрасные условия, предлагаемые в отелях, построенных в Туристическом центре "Шахдаг", подтверждают развитие гостиничного бизнеса в Азербайджане и демонстрируют постепенный рост удельного веса данной сферы в ненефтяном секторе. Туристический комплекс "Шахдаг", являющийся важным вкладом в ненефтяной сектор страны, - это первый горнолыжный курорт в истории Азербайджана. Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, постоянно уделяющие внимание строительству этого грандиозного объекта, неоднократно бывали здесь для ознакомления с ходом строительства, участвовали в открытии нескольких объектов и отелей.

