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    Президент выделил на строительство дороги в Балакене 4,4 млн манатов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,4 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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