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    Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным вице-президентом компании Airbus - ОБНОВЛЕНО

    На встрече отмечалось успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Airbus на протяжении нескольких лет

    ***13:32

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с исполнительным вице-президентом компании Airbus по оборонным и космическим системам Николя Шамоси.

    Как сообщает Report, на встрече отмечалось успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Airbus на протяжении нескольких лет, наличие хороших перспектив. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в космической сфере, в частности, изготовлении спутников нового назначения, позволяющих достичь более высоких результатов.

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