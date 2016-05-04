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    ​Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гейдар парке

    Глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гейдар парке в поселке 8-й километр Низаминского района столицы.

    Как сообщает Report, этот уголок отдыха был открыт в мае 1997 года с участием великого лидера Гейдара Алиева.

    Общенациональный лидер посадил здесь также каменный дуб. В ходе мер по реконструкции, осуществленных в Гейдар парке, проведена дополнительная работа по озеленению, установлены новые скамейки и система освещения. В реконструкции парка, территория которого составляет более 5 гектаров, были использованы высококачественные строительные материалы, созданы все условия для отдыха жителей.

    Ознакомившись с проделанной работой, глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.

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