​Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гейдар парке

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гейдар парке в поселке 8-й километр Низаминского района столицы.

Как сообщает Report, этот уголок отдыха был открыт в мае 1997 года с участием великого лидера Гейдара Алиева.

Общенациональный лидер посадил здесь также каменный дуб. В ходе мер по реконструкции, осуществленных в Гейдар парке, проведена дополнительная работа по озеленению, установлены новые скамейки и система освещения. В реконструкции парка, территория которого составляет более 5 гектаров, были использованы высококачественные строительные материалы, созданы все условия для отдыха жителей.

Ознакомившись с проделанной работой, глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.