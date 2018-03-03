Президент Азербайджана выделил более 22 миллионов манатов для улучшения обеспечения водой посевных площадей в Сабирабаде

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана издал распоряжение для улучшения обеспечения водой посевных площадей сел Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы, Алиленбейли Сабирабадского района.

Как сообщает Report, в результате реконструкции насосной станции на реке Кура и канала «Н» для улучшения обеспечения водой посевных площадей сел Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы, Алиленбейли Сабирабадского района в 2017 году оросительной водой была обеспечена посевная площадь в 4147 гектаров.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительных работ в рамках проекта реконструкции канала «Н» для улучшения обеспечения водой посевных площадей вышеназванных сел Сабирабадского района и обеспечения оросительной водой еще 7551 гектара посевных площадей Открытому акционерному обществу мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выделено 22 358 000 манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.