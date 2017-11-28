Премьер-министр: Молдова поддерживает проект "Одна дорога-один поезд"

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Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Молдова придает большое значение развитию Шелкового пути и поддерживает проект "Одна дорога-один поезд".

Как передает грузинское бюро Report, об этом на проходящем в Тбилиси международном форуме "Второй Шелковый путь" заявил премьер-министра Молдовы Павел Филип.

Он отметил, что объединяющий Европу с Азией проект "Одна дорога-один поезд" – не только проект транспортного коридора: "Это также означает большие инвестиции. Проект имеет большое значение и для Молдовы. Он служит улучшению благосостояния наших народов. Поэтому мы хотим внести в проект свой вклад, примкнув к нему".

Премьер-министр считает, что Великий Шелковый путь откроет большие возможности для его страны: "Я думаю, вместе мы сможем сделать большие дела".