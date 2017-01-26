Представитель Турции: Мы заинтересованы в скорейшем запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Тбилиси. 26 января. REPORT.AZ/ Турция заинтересована в скорейшем завершении работ и запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с учетом важнейшего значения, которая она придает этому проекту.

Об этом сообщил в интервью грузинскому бюро Report замминистра таможни и торговли Турции Фатих Чифтджи.

По его словам, строительство турецкого участка железной дороги идет в ускоренном темпе: "Вопреки всем трудностям, Турция завершит строительные работы в 2017 году".

Замминистра также отметил, что проект будет способствовать расширению товарооборота между двумя странами, внесет вклад в рост пассажиро- и грузоперевозок от Китая до Британии: "Проект Баку-Тбилиси-Карс также сыграет важную роль в расширении сотрудничества в сфере международной безопасности".

Ф.Чифтджи подчеркнул, что власти Турции высоко оценивают международное значение проекта: "Проект еще больше упрочит союз Азербайджана, Грузии и Турции, а также повысит наш авторитет среди международных партнеров. Поэтому мы хотим завершить проект как можно скорее”.