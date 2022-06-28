Представитель ОАО: За счет водных ресурсов реки Хакари 3 млн человек будут обеспечены питьевой водой

Гидроузел водохранилища Хакари планируется построить на реке Хакари, протекающей по территории Лачынского района.

Гидроузел водохранилища Хакари планируется построить на реке Хакари, протекающей по территории Лачынского района.

Как передает командированный в Кяльбаджар корреспондент Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ильгар Магеррамов.

Он напомнил, что река Хакари формируется на территории Азербайджана: "Основная часть потока – очень качественная и чистая родниковая вода. С учетом прогнозируемого в ближайшее время дефицита воды в нашей республике, за счет водных ресурсов реки Хакари питьевой водой будут обеспечены освобожденные от оккупации районы и трехмиллионное население 14 районов страны. Самым дальним из этих районов будет Масаллинский район".