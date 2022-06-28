Представитель ОАО: За счет водных ресурсов реки Хакари 3 млн человек будут обеспечены питьевой водой

Гидроузел водохранилища Хакари планируется построить на реке Хакари, протекающей по территории Лачынского района.
Как передает командированный в Кяльбаджар корреспондент Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ильгар Магеррамов.
Он напомнил, что река Хакари формируется на территории Азербайджана: "Основная часть потока – очень качественная и чистая родниковая вода. С учетом прогнозируемого в ближайшее время дефицита воды в нашей республике, за счет водных ресурсов реки Хакари питьевой водой будут обеспечены освобожденные от оккупации районы и трехмиллионное население 14 районов страны. Самым дальним из этих районов будет Масаллинский район".