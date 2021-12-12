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Председатель АЖД: Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в 2023 году

Председатель АЖД: Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в 2023 году "Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в первом квартале 2023 года".
Инфраструктура
12 декабря 2021 г. 12:49
Председатель АЖД: Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в 2023 году

"Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд будет сдана в эксплуатацию в первом квартале 2023 года".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

“Мы постараемся завершить строительство железнодорожной линии до конца 2022 года. Ее протяженность продлена на 11 км. Уже готовы 40 километров земляного полотна. В ближайшее время мы начнем выравнивать верхний слой пути. Также ведется подготовка к строительству тоннелей и мостов. Параллельно ведутся и работы по разминированию. До конца этого года, вероятно, будут завершены работы на 50-километровом участке”, - сказал он.

"К соединению железнодорожной линии Горадиз-Агбенд с железнодорожной линией в Нахчыване можно приступить после того, как будут достигнуты результаты относительно договоренности об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Железные дороги Армении будут находиться под управлением России до 2038 года. Думаю, что в будущем этот срок будет продлен", - добавил Дж.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке ADY sədri: "Horadiz-Ağbənd dəmir yolu 2023-cü ildə istifadəyə veriləcək"

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