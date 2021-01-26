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Предприятия МТСВТ ждет корпоратизация

Предприятия МТСВТ ждет корпоратизация "Мы одновременно видим свою основную задачу в осуществлении эффективной госполитики по отрасли, создании справедливых механизмов регулирования", - заявил новоназначенный министр
Инфраструктура
26 января 2021 г. 15:18
Предприятия МТСВТ ждет корпоратизация

"Понимая, что для эффективной работы предприятий, находящихся в подчинении министерства, важна их скорейшая корпоратизация, мы одновременно видим свою основную задачу в осуществлении эффективной государственной политики по отрасли, то есть порученной министерству сфере, создании справедливых механизмов регулирования и, как результат, формировании справедливой конкурентной среды".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на приеме у президента Ильхама Алиева вновь назначенный министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

"Господин президент, Вы всегда говорите о том, что если в том или ином секторе экономики сформируется справедливая конкурентная среда, то произойдет приток иностранных инвестиций в данный сектор, что само по себе будет поощрять инновации и развитие технологий не только в данном секторе, но и в стране в целом.

Господин президент, в заключение разрешите заверить Вас в том, что мы, как отраслевое министерство, сделаем все возможное для того, чтобы внести вклад и в выполнение Ваших поручений, касающихся углубления экономических реформ. Основным критерием оценки всех решений, которые мы вместе с коллегами будем принимать в рамках полномочий министерства, всех наших действий будет защита социальных интересов граждан Азербайджана, являющаяся неотъемлемой частью Вашей политики. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за оказанное высокое доверие. Постараемся всей своей работой оправдать Ваше доверие. Большое спасибо, господин президент", - сказал он.

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