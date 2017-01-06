Предложение на рынке жилья в Баку выросло на 4% - МОНИТОРИНГ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости в Баку в ноябре 2016 года составила 1 474 манатов/кв. м, на первичном рынке - 1 441 манатов/кв. м.

Как сообщает Report, об этом сообщили из Общественного объединения "Участники рынка недвижимости" по итогам мониторинга рынка недвижимости в ноябре.

По информации, портфель предложений на рынке жилья в январе-ноябре вырос на 4%, таким образом, количество квартир для продажи достигло 10 700. Однако количество квартир, выставляемых на продажу в июне-августе, сократилось на 1,3%. Максимальный рост отмечался в июне и ноябре (10,2%).

В структуре портфеля предложений на вторичном рынке также произошли изменения. Если в 2015 году на старое жилье приходилось 61%, новостройки – 39% общего предложения, в ноябре 2016 году этот соотношение сменилось в пользу новостроек (42% и 58% соответственно).

Наибольшее предложение жилья пришлось на Ясамальский (45,2% общего предложения) и Хатаинский районы (41,7% общего предложения).