Правительство Азербайджана эвакуировало еще 230 своих граждан

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину из разных городов мира.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 24 марта AZAL осуществил рейсы из Нью-Йорка и Стамбула, которыми суммарно на родину были доставлены 230 граждан Азербайджана.

Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.