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Правительство Азербайджана эвакуировало еще 230 своих граждан

Правительство Азербайджана эвакуировало еще 230 своих граждан

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину из разных городов мира.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 24 марта AZAL осуществил рейсы из Нью-Йорка и Стамбула, которыми суммарно на родину были доставлены 230 граждан Азербайджана.

Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

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