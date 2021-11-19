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Повышение тарифов позволило "Азерсу" реализовать ряд проектов

Повышение тарифов позволило "Азерсу" реализовать ряд проектов Повышение тарифов на услуги водоснабжения и канализации в категории населения в Азербайджане в начале 2021 года положительно сказалось на финансовом положении "Азерсу".
Инфраструктура
19 ноября 2021 г. 12:40
Повышение тарифов позволило Азерсу реализовать ряд проектов

Повышение тарифов на услуги водоснабжения и канализации для населения в Азербайджане в начале 2021 года положительно сказалось на финансовом положении "Азерсу".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

"Это позволило нам за счет наших внутренних ресурсов реализовать проекты примерно в 15 поселках Баку и селах 12 районов. Тарифы были повышены только население, рост не затронул категорию ненаселения. В результате повышения тарифов сборы выросли почти в два раза. Тем самым были прекращены дотации из бюджета и зависимость учреждения от этих средств", - отметил А.Джабраиллы.

Напомним, что на заседании Тарифного совета 31 января был утвержден тариф за один кубометр воды с учетом НДС в размере 70 гяпиков для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, 60 гяпиков для других административных единиц. Тариф на услуги канализации утвержден в размере 30 гяпиков за кубометр по стране. Решение вступило в силу с 1 февраля 2021 года.

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