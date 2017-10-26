Посол Казахстана: Открытие БТК - грандиозное событие

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на церемонию открытия проекта Баку - Тбилиси - Карс.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на брифинге для журналистов.

"Наши президенты, наверняка, обсудят весь спектр по актуальным темам торгово-экономического сотрудничества", - заявил Б. Исабаев.

"Мы считаем, что открытие БТК – грандиозное событие, это 10 лет тяжелой непрерывной работы. Поистине масштабный проект. Это придаст импульс не только развитию Турции, Азербайджану, Грузии, но и всем стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути", - заявил Б. Исабаев.

"Азербайджан и Казахстан – транзитный мост для перевозок между Азией и Европой. Эффективное и транспортное сотрудничества в среднесрочной перспективе откроют новые возможности для хорошего и мощного экономического роста между нашими странами", - сказал посол.

Б. Исабаев указал, что по прогнозам грузопоток в рамках проекта "Восток-Запад" вырастит до 1,3 млн контейнеров в год, из них 300 тыс. по кавказскому маршруту, что является выгодным для Азербайджана и Казахстана.