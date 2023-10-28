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Послы Грузии, Узбекистана и Кыргызстана посетили порт Говсан

Послы Грузии, Узбекистана и Кыргызстана посетили порт Говсан Чрезвычайные и полномочные послы Грузии Зураб Патарадзе, Узбекистана Бахром Ашрафханов и Кыргызстана Кайрат Осмоналиев посетили "Бакинский международный морской торговый порт Говсан".
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 15:56
Послы Грузии, Узбекистана и Кыргызстана посетили порт Говсан

Чрезвычайные и полномочные послы Грузии Зураб Патарадзе, Узбекистана Бахром Ашрафханов и Кыргызстана Кайрат Осмоналиев посетили "Бакинский международный морской торговый порт Говсан".

Как передает Report, гостям была устроена экскурсия по территории порта, после чего делегацию сопроводили в конференц-зал административного здания.

Директор порта Рашад Дашдамиров рассказал дипломатам об истории, мощностях и грузообороте порта.

Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества, увеличения грузопотоков и решения имеющихся проблем.

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Версия на английском языке ФотоNew vectors of co-op, increasing transit of goods via Azerbaijan discussed at Baku Int’l Sea Trade Port Hovsan

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