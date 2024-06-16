Баку, Москва и Тегеран создадут новую рабочую группу для коридора Север - Юг

Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора Север - Юг и провели осмотр пограничных и таможенных терминалов на российско-азербайджанской и азербайджано-

Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора Север - Юг и провели осмотр пограничных и таможенных терминалов на российско-азербайджанской и азербайджано-иранской границах.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев, который в составе российской делегации принял участие во встрече экспертов, посвященной формированию рабочей группы.

"Мы провели в Дербенте трехстороннее заседание на экспертном уровне между российской, азербайджанской и иранской делегациями и провели осмотр таможенных и пограничных пунктов, которые включают в себя пункты "Астара Иранская", "Астара Азербайджанская", "Астара Азербайджанская Южная", "Тагиркент-Казмаляр", "Яраг-Казмаляр", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с иранской стороной "договоренности о проведении этой встречи были достигнуты в феврале 2024 года во время проведения российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране" под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.

"С азербайджанской стороной мы договорились в двустороннем порядке", - добавил Танаев. Он отметил, что "перед трехсторонней встречей мы организовали также переговоры между представителями РФ и Ирана, на них обсуждались вопросы общего характера".

"На пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" все происходит по принципу одного окна - подали документы, в течение 30-40 минут их подготовили, выдали водителю и он уехал", - отметил собеседник агентства, сообщив, что от водителя грузового автомобиля получил только положительные отзывы на пункте пропуска. Танаев подчеркнул, что заседание трехсторонней экспертной группы по решению вопросов грузоперевозок "прошло практически впервые за десять лет".

По словам собеседника агентства, всего в заседании на уровне экспертов приняли участие 27 человек, по 9 с каждой из сторон. Российскую делегацию возглавил директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Сергей Семенов, в делегацию также вошли представители Минэкономразвития РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Власти РФ рассчитывают, что коридор Север - Юг может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив. Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном. В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.