О нас

Баку, Москва и Тегеран создадут новую рабочую группу для коридора Север - Юг

Баку, Москва и Тегеран создадут новую рабочую группу для коридора Север - Юг Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора Север - Юг и провели осмотр пограничных и таможенных терминалов на российско-азербайджанской и азербайджано-
Инфраструктура
16 июня 2024 г. 23:13
Баку, Москва и Тегеран создадут новую рабочую группу для коридора Север - Юг

Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора Север - Юг и провели осмотр пограничных и таможенных терминалов на российско-азербайджанской и азербайджано-иранской границах.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев, который в составе российской делегации принял участие во встрече экспертов, посвященной формированию рабочей группы.

"Мы провели в Дербенте трехстороннее заседание на экспертном уровне между российской, азербайджанской и иранской делегациями и провели осмотр таможенных и пограничных пунктов, которые включают в себя пункты "Астара Иранская", "Астара Азербайджанская", "Астара Азербайджанская Южная", "Тагиркент-Казмаляр", "Яраг-Казмаляр", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с иранской стороной "договоренности о проведении этой встречи были достигнуты в феврале 2024 года во время проведения российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране" под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.

"С азербайджанской стороной мы договорились в двустороннем порядке", - добавил Танаев. Он отметил, что "перед трехсторонней встречей мы организовали также переговоры между представителями РФ и Ирана, на них обсуждались вопросы общего характера".

"На пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" все происходит по принципу одного окна - подали документы, в течение 30-40 минут их подготовили, выдали водителю и он уехал", - отметил собеседник агентства, сообщив, что от водителя грузового автомобиля получил только положительные отзывы на пункте пропуска. Танаев подчеркнул, что заседание трехсторонней экспертной группы по решению вопросов грузоперевозок "прошло практически впервые за десять лет".

По словам собеседника агентства, всего в заседании на уровне экспертов приняли участие 27 человек, по 9 с каждой из сторон. Российскую делегацию возглавил директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Сергей Семенов, в делегацию также вошли представители Минэкономразвития РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Власти РФ рассчитывают, что коридор Север - Юг может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив. Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном. В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı, Moskva və Tehran Şimal-Cənub dəhlizi üçün yeni işçi qrupu yaradacaq

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi