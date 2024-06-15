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Бакинская служба благоустройства прояснила вопрос покраски ряда зданий

Бакинская служба благоустройства прояснила вопрос покраски ряда зданий
Инфраструктура
15 июня 2024 г. 13:54
Бакинская служба благоустройства прояснила вопрос покраски ряда зданий

В Бакинской службе благоустройства прокомментировали недовольство пользователей в социальных сетях в связи с проводимыми работами по обновлению фасадов некоторых зданий в столице.

Как сообщили Report в Службе, в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в городе проводятся ремонтные работы, в том числе благоустройство исторических зданий и архитектурных памятников.

В ведомстве назвали необоснованными утверждения в соцсетях в связи с покраской фасадов исторических зданий в белый цвет.

"Даже по публикуемым фотографиям видно, что белая часть - это не краска, а грунтовка. Несмотря на то, что это историческое здание, есть участки, где на нем использовалась эмульсия. Сейчас эти участки обновляются. После грунтовки будет нанесена краска, подходящая по цвету фасада", - говорится в сообщении.

В Бакинской службе благоустройства заверили, что реставрация исторических зданий и архитектурных памятников проводится под непосредственным контролем ответственных структур и с учетом мнения экспертов: "Работы ведутся в плановом порядке, повода для беспокойства граждан нет".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Abadlıq Xidməti bir sıra binaların rənglənməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

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