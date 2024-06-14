Завтра на ряде улиц Баку частично ограничат движение транспорта

Завтра с 09:00 в связи с ремонтными работами в Сабаильском районе Баку - на улицах Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Джафаров гардашлары (от улицы Мехти Гусейна до улицы Михаила Лермонтова) и Сальянском шоссе (от шоссе Биби-Эйбат до круга Локбатан) будет ча

Завтра с 09:00 в связи с ремонтными работами в Сабаильском районе Баку - на улицах Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Джафаров гардашлары (от улицы Мехти Гусейна до улицы Михаила Лермонтова) и Сальянском шоссе (от шоссе Биби-Эйбат до круга Локбатан) будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Водителей просят быть внимательными при движении на указанных участках дорог, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения",- говорится в сообщении.